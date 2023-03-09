Юрист оценил возможное наказание для стрелка из Нижневартовска

Адвокат, управляющий партнер AVG Legal Алексей Гавришев в разговоре с Рамблером рассказал о возможном наказании для жителя Нижневартовска, который 9 марта в заложники сына и открыл стрельбу с балкона своей квартиры.

По данному факту точно будет возбуждено уголовное дело по статье 127 УК РФ «Незаконное лишение свободы».

Тут важно отметить, что, скорее всего, мужчине инкриминируют часть 2, пункты «г» и «д» (Незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением, с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия и в отношении заведомо несовершеннолетнего). Максимальное наказание по данной статье является лишение свободы от 3 до 5 лет.



Также, учитывая факт, что мужчина открыл стрельбу с балкона, ему могут инкриминировать ч.2 статьи 213 УК РФ (Хулиганство). Алексей Гавришев Адвокат, управляющий партнер AVG Legal

Поскольку правоохранителям во время инцидента пришлось эвакуировать два подъезда ближайшего дома, а также были привлечены снайперы и сотрудники ОМОНа, мужчине могут инкриминировать и статью 317 УК РФ «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа», подчеркнул юрист.

«Максимальным наказанием по данной статье является пожизненное лишение свободы», — заявил он.

Вместе с тем Гавришев отметил, что если мужчину признают невменяемым, то он не будет подлежать уголовной ответственности и суд может назначить ему принудительные меры медицинского характера.