Юрист оценил возможное наказание для стрелка из Нижневартовска

Адвокат, управляющий партнер AVG Legal Алексей Гавришев в разговоре с Рамблером рассказал о возможном наказании для жителя Нижневартовска, который 9 марта в заложники сына и открыл стрельбу с балкона своей квартиры.
Поскольку правоохранителям во время инцидента пришлось эвакуировать два подъезда ближайшего дома, а также были привлечены снайперы и сотрудники ОМОНа, мужчине могут инкриминировать и статью 317 УК РФ «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа», подчеркнул юрист.
«Максимальным наказанием по данной статье является пожизненное лишение свободы», — заявил он.
Вместе с тем Гавришев отметил, что если мужчину признают невменяемым, то он не будет подлежать уголовной ответственности и суд может назначить ему принудительные меры медицинского характера.
9 марта в Нижневартовске (ХМАО) мужчина открыл огонь по людям с балкона квартиры на девятом этаже — полицейские эвакуировали два подъезда ближайшего дома. К правоохранителям обратилась супруга мужчины из-за его неадекватного состояния. По ее словам, муж схватил ребенка, заперся в квартире и никому не открывает. Когда сотрудники МЧС попытались вскрыть дверь, он выстрелил с балкона. Через некоторое время после захвата сына мужчина выдвинул условия для освобождения ребенка. В частности, он потребовал звонки от нескольких человек, включая председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Силовики задержали злоумышленника и освободили ребенка.