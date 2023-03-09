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37 минут назад

Два льва скончались от COVID в зоопарке Японии впервые с начала пандемии

Вечерняя Москваиещё 1

Два льва скончались в японском зоопарке от коронавируса впервые с начала пандемии. Об этом в четверг, 9 марта, сообщает The Japan News со ссылкой на администрацию зоосада.

Два льва скончались от COVID в зоопарке Японии
Фото: UnsplashUnsplash

Уточняется, что животные заразились еще в начале январе, один из них умер 9 января, а второй — спустя три дня. Причиной смерти стала пневмония, однако Национальный институт инфекционных заболеваний выявил у львов COVID-19.

3 января у хищников появились насморк, кашель и потеря аппетита. Два сотрудника зоопарка заразились коронавирусом примерно в то же время. Предполагается, что они и передали инфекцию львам. Позже похожие симптомы появились еще у восьми других львов, передает TJN.

В Европе стали опасаться новой пандемии из-за мутации птичьего гриппа. Как появился новый вирус, есть ли у него отличительные симптомы и грозит ли миру очередная глобальная опасность, «Вечерней Москве» рассказала врач-инфекционист Елена Мескина. По ее словам, этот тип вируса передается от животных к животным. Новый штамм, который будет способен поражать человеческий организм, может появиться, если пациент одновременно заразится птичьим и человеческим типом гриппа.

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