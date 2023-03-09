Названа причина взрыва в жилом доме в Чите

В МЧС России заявили, что разгерметизация газового баллона стала причиной взрыва в жилом доме в Чите, передает ТАСС.
В экстренных службах также сообщили, что из пятиэтажки, где произошел взрыв газа, были спасены восемь человек.
«Спасены восемь человек. На месте происшествия работают 35 человек и 9 единиц техники», — сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что в Чите в результате взрыва бытового газа были разрушены два этажа жилого дома. Отмечалось. что источник взрыва находился на одном из последних этажей пятиэтажки.
27 февраля в результате взрыва газа в пятиэтажном жилом доме в Ульяновске пострадали два человека. Инцидент произошел в квартире на пятом этаже дома на улице Ефремова.
9 февраля в Новосибирске в жилой пятиэтажке на третьем этаже произошел взрыв газа. В результате чего обрушились два подъезда и начался пожар. Погибли 15 человек. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), суд арестовал двух фигурантов. Были проведены задержания.