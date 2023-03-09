Названа причина взрыва в жилом доме в Чите

В МЧС России заявили, что разгерметизация газового баллона стала причиной взрыва в жилом доме в Чите, передает ТАСС.

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В экстренных службах также сообщили, что из пятиэтажки, где произошел взрыв газа, были спасены восемь человек.

«Спасены восемь человек. На месте происшествия работают 35 человек и 9 единиц техники», — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в Чите в результате взрыва бытового газа были разрушены два этажа жилого дома. Отмечалось. что источник взрыва находился на одном из последних этажей пятиэтажки.

27 февраля в результате взрыва газа в пятиэтажном жилом доме в Ульяновске пострадали два человека. Инцидент произошел в квартире на пятом этаже дома на улице Ефремова.