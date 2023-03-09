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44 минуты назад

МЧС: два этажа жилого дома рухнули из-за взрыва в Забайкалье

Лера Букина

В жилом доме в Забайкалье зафиксирован взрыв, в результате которого разрушились два этажа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС).

«Забайкальский край, г. Чита, пос. Антипиха, ул. Боровая, взрыв в 5-этажном жилом доме», - говорится в сообщении.

Уточняется, что разрушились 4-й и 5-й этажи. Информация о ЧП была подтверждена в региональном управлении МВД. Там заявили, что речь идет о взрыве бытового газа. В министерстве проинформировали о том, что один человек пострадал.

Как стало известно, врыв повредил как минимум пять квартир здания.

Накануне вечером Telegram-канала 112 сообщил, что в многоэтажке на юге Москвы произошел взрыв. Отмечалось, что он был зафиксирован в одной из квартир жилого дома на Липецкой улице. Как позднее писало РИА Новости, причиной взрыва, предварительно, стал аэрозольный баллончик бытовой химии.

Происшествия,Видео,МЧС России,
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