В жилом доме в Забайкалье зафиксирован взрыв, в результате которого разрушились два этажа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС).

«Забайкальский край, г. Чита, пос. Антипиха, ул. Боровая, взрыв в 5-этажном жилом доме», - говорится в сообщении.

Уточняется, что разрушились 4-й и 5-й этажи. Информация о ЧП была подтверждена в региональном управлении МВД. Там заявили, что речь идет о взрыве бытового газа. В министерстве проинформировали о том, что один человек пострадал.

Как стало известно, врыв повредил как минимум пять квартир здания.