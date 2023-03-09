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44 минуты назад

В Киеве исчез свет

Lenta.ru

Электроснабжение пропало в Киеве и Киевской области спустя некоторое время после сообщений о воздушной тревоге, объявленной по всей территории Украины. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на издание «Страна».

В Киеве и области пропало электроснабжение
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Об этом также написал мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram. Свет исчез превентивно, подключил он, отключено снабжение у 15 процентов потребителей.

Утром в четверг, 9 марта, на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны. Жителей просят оставаться в укрытиях. Глава администрации Харьковской области Олег Синегубов сообщил, что по области и Харькову было нанесено 15 ударов.

Происшествия,В мире,Олег Синегубов,Виталий Кличко,
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