В Киеве и области пропало электроснабжение

Электроснабжение пропало в Киеве и Киевской области спустя некоторое время после сообщений о воздушной тревоге, объявленной по всей территории Украины. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на издание «Страна».

Об этом также написал мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram. Свет исчез превентивно, подключил он, отключено снабжение у 15 процентов потребителей.