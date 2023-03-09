Cледственное управление СК России по Челябинской области уточнило позицию по разглашению информации о доследственной проверки по факту смерти националиста Максима Марцинкевича (известного как Тесак). Об этом сообщает ТАСС.

В управлении заявили, что на данный момент какая-либо информация об этом не подлежит разглашению в соответствии с позицией следствия. Это объяснили требованиями статьи 161 УПК РФ «Недопустимость разглашения данных предварительного расследования», а также сослались на п. 2 ст. 5 и ст. 6 федерального закона №403, который регламентирует гласность действий Следственного комитета и устанавливает недопустимость вмешательства в его деятельность.