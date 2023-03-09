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1 час назад

Следствие отказалось разглашать информацию о проверке по факту смерти Тесака

Lenta.ruиещё 1

Cледственное управление СК России по Челябинской области уточнило позицию по разглашению информации о доследственной проверки по факту смерти националиста Максима Марцинкевича (известного как Тесак). Об этом сообщает ТАСС.

В управлении заявили, что на данный момент какая-либо информация об этом не подлежит разглашению в соответствии с позицией следствия. Это объяснили требованиями статьи 161 УПК РФ «Недопустимость разглашения данных предварительного расследования», а также сослались на п. 2 ст. 5 и ст. 6 федерального закона №403, который регламентирует гласность действий Следственного комитета и устанавливает недопустимость вмешательства в его деятельность.

Максима Марцинкевича 16 сентября 2020 года обнаружили мертвым в одиночной камере СИЗО №3 Челябинска, где он временно находился для дальнейшей пересылки в Москву. Согласно официальной версии, националист покончил с собой, но в найденной у него во рту предсмертной записке он написал, что опасается за свою жизнь.

Происшествия,Видео,Максим Марцинкевич,Следственный комитет,
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