В Польше начался суд над россиянином и белорусом по обвинению в "шпионаже"

По версии прокуратуры, задержанные занимались шпионажем в пользу России с 2017 по апрель 2022 года. Им грозит до 10 лет заключения. Обвиняемые якобы собирали информацию о польских воинских частях, их дислокации, оснащении и личном составе, а также о частях НАТО на северо-востоке Польши.