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53 минуты назад

В Польше начался суд над россиянином и белорусом по обвинению в "шпионаже"

Газета.Ru

В польском Белостоке начался процесс над обвиняемыми в «шпионаже» россиянином и белорусом, сообщает агентство Podlaskie24.

В Польше начался суд над россиянином и белорусом по обвинению в "шпионаже"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Польские журналисты отмечают, то слушания ведутся за закрытыми дверями. Следствие ведет отдел по военным делам окружной прокуратуры Варшавы. Обвинение было выдвинуто польской Службой контрразведки.

По версии прокуратуры, задержанные занимались шпионажем в пользу России с 2017 по апрель 2022 года. Им грозит до 10 лет заключения. Обвиняемые якобы собирали информацию о польских воинских частях, их дислокации, оснащении и личном составе, а также о частях НАТО на северо-востоке Польши.

Гражданин Белоруссии до ареста работал в организации, занимавшейся парашютным спортом. Россиянин работал в туристическом бизнесе.

Ранее сообщалось, что албанский суд отложил заседание об экстрадиции обвиняемого в шпионаже российского туристического блогера «Ланы Сатор».

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