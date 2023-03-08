В Анкаре подсчитали ущерб от землетрясений

На сегодня он составляет примерно 80 млрд долларов.

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«Пострадавшие провинции стали производить на 40% меньше продукции на экспорт», — сообщил министр сельского и лесного хозяйства Турции Вахит Киришчи.

По его словам, финансовые потери одного только Управления водных ресурсов могут ещё больше возрасти, когда придёт время начинать полив посевных площадей с помощью системы подачи воды под давлением.

Накануне официальный представитель Программы развития ООН в Турции Луиза Винтон сообщила, что ущерб, нанесённый стране произошедшими в феврале подземными толчками, может превысить 100 млрд долларов.