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40 минут назад

Пациент реабилитационного центра в Саратове умер от пыток

Lenta.ru

Пациент умер от пыток в реабилитационном центре «Новая жизнь» в Саратове. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

Пациент реабилитационного центра в Саратове умер от пыток
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Отмечается, что погибший, 25-летний Руслан Мансуров, подвергался неоднократным издевательствам со стороны девяти человек, в том числе ранее судимых директора рехаба и его консультанта. В пытках также принимали участие семеро постояльцев, которые имеют уголовное прошлое.

Мужчину избивали, связывали, приковывали к кровати и заворачивали в ковер. Чтобы Мансуров не смог выбраться, ковер заклеили скотчем, после чего вынесли на улицу, на мороз. Через несколько часов потерпевший умер от переохлаждения. Судмедэксперты нашли множество ссадин на лице, запястьях и голенях.

Возбуждены уголовные дела за причинение смерти по неосторожности и незаконное лишение свободы. В настоящий момент идёт следствие.

Происшествия,Руслан Мансуров,
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