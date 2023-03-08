Стали известны подробности задержания бывшего мэра Белгорода

Полиция задержала бывшего главу Белгорода Антона Иванова, рассказала его адвокат Елена Палымова. Об этом пишет РИА «Новости».

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Палымова пояснила, что ее подзащитный обвиняется в получении взятки в размере 2,9 млн рублей.

Уточняется, что взятка была предложена в виде автомобиля.

По данным агентства, суд в настоящее время избирает бывшему градоначальнику меру пресечения.

Уточняется, что бывшего мэра задержали во вторник, 7 марта, сотрудники регионального управления ФСБ. На официальном уровне его арест подтвердили на следующий день.

Напомним, что Иванов занимал должность гендиректора Белгородской ипотечной корпорации (БИК) и областного Фонда поддержки ИЖС. На пост главы администрации Белгорода он был избран в декабре 2021 года.

Свой кабинет чиновник покинул по собственному желанию в октябре прошлого года.

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