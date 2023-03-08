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8 минут назад

Стали известны подробности задержания экс-мэра Белгорода Иванова

Илья Родин

Полиция задержала бывшего главу Белгорода Антона Иванова, рассказала его адвокат Елена Палымова. Об этом пишет РИА «Новости».

Стали известны подробности задержания бывшего мэра Белгорода
Фото: соцсетисоцсети

Палымова пояснила, что ее подзащитный обвиняется в получении взятки в размере 2,9 млн рублей.

Уточняется, что взятка была предложена в виде автомобиля.

По данным агентства, суд в настоящее время избирает бывшему градоначальнику меру пресечения.

Уточняется, что бывшего мэра задержали во вторник, 7 марта, сотрудники регионального управления ФСБ. На официальном уровне его арест подтвердили на следующий день.

Напомним, что Иванов занимал должность гендиректора Белгородской ипотечной корпорации (БИК) и областного Фонда поддержки ИЖС. На пост главы администрации Белгорода он был избран в декабре 2021 года.

Свой кабинет чиновник покинул по собственному желанию в октябре прошлого года.

Политолог Владимир Слатинов рассказал, что практически все политики региона начинали свою карьеру при прошлом губернаторе Евгении Савченко, сообщают «Ведомости».

Действующий губернатор Вячеслав Гладков, пояснил эксперт, назначил его на должность так как хотел показать, что опирается и на региональные кадры.

По его мнению, Иванов стал «кадровой ошибкой» главы региона. Но он ее исправил, резюмировал политолог.

Происшествия,Вячеслав Гладков,Владимир Слатинов,Антон Иванов,Евгений Савченко,ФСБ,
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