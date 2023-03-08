В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+3° в 
USD 75.46EUR 80.55
Войти в почту
35 минут назад

Полицейский из Йошкар-Олы годами избивал жену и украл ее драгоценности

News.ru

Жительница Йошкар-Олы обвинила своего мужа-полицейского в избиениях, которым регулярно подвергалась на протяжении пяти лет совместной жизни, и записала видео после очередных побоев, пишет Telegram-канал Baza. Женщина не решалась рассказывать об этом, пока в ноябре 2022 года после очередного скандала муж не ушел из дома, забрав с собой ценные вещи, в том числе золотые украшения ее бабушки. Коллеги мужа возбудили в отношении него уголовное дело, но позже закрыли его.

Российский полицейский годами избивал жену и украл ее драгоценности
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Мама, он меня избивает. <...> Если он меня сейчас убьет, или что-то с детьми случится, я тебе отправляю, чтобы было доказательство. Он меня запинывал ногами, избивал, мама, — говорит женщина.

Она заявила, что муж регулярно избивал ее с 2018 года, порой прямо на глазах их ребенка. После того, как супруг исчез из дома вместе с ценными вещами, она написала заявление в полицию. Правоохранители возбудили в отношении мужчины уголовное дело о краже, установив, что украшения были сданы в ломбард. После того, как драгоценности вернули, статью переквалифицировали на «Самоуправство», а впоследствии и вовсе закрыли дело. Спустя какое-то время женщина развелась и пожаловалась в прокуратуру на самих полицейских, закрывших дело, а также рассказала об избиениях в соцсетях, после чего в МВД начали проверку. Теперь бывшему мужу женщины грозит наказание по статье об истязании.

Ранее в Иркутске в городской больнице зарезали 76-летнего мужчину. По версии следствия, смертельные ножевые ранения пенсионеру нанесла его супруга, которая навещала мужа в палате. После его кончины женщина пыталась покончить с собой, но ее успели спасти и госпитализировали.

Происшествия,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий