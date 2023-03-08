Отравившийся мухоморами депутат объяснил причину своего состояния

Попавший в больницу с отравлением мухоморами депутат законодательного собрания Красноярского края Денис Терехов объяснил, что употреблял биологически активные добавки (БАД) для поддержания организма и борьбы с переутомлением. Об этом он написал в личном Telegram-канале. Ранее парламентарий в тяжелом состоянии был помещен в токсикологическую реанимацию НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского.

Фото: t.me/daterekhov t.me/daterekhov

Я совершенно легально приобрел на Даниловском рынке в магазине БАД — обычную биодобавку для сна. <...> Да, в ней в составе прочих трав был мухомор, который, кстати, не запрещен и свободно продается где угодно. Возможно, я выпил больше, чем следует, капсул. Возможно, 14-дневное голодание так сказалось. Возможно, у меня банальная непереносимость каких-то веществ, содержащихся в мухоморе, — написал депутат.

Он рассказал, что после приема капсул заснул, но сон его был тревожным, в результате невеста депутата испугалась и вызвала скорую помощь. Услышав, что мужчина принимал «добавку с мухоморами», его сразу же решили госпитализировать. В результате, по словам Терехова, в 8 утра он проснулся в реанимации «Склифа», «в 9 пошевелил пальцем, в 10 готов был отжаться 100 раз».

Депутат подчеркнул, что имеет много вопросов к скорой помощи, которая, по его мнению, разгласила медицинскую тайну и персональные данные парламентария.

Ранее стало известно, что Денис Терехов попал в реанимацию НИИ им. Склифосовского из-за отравления мухоморами. При этом в конце марта он обещал подписчикам своего Telegram-канала побаловать себя грибами. Депутат сообщил, что блюдо должно стать поощрением после «традиционного зимнего лечебного голодания».