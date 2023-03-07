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13 минут назад

Всех посетителей колеса обозрения «Солнце Москвы» успешно эвакуировали

Вечерняя Москва

Все посетители колеса обозрения «Солнце Москвы» были успешно эвакуированы. Об этом во вторник, 7 марта, сообщили в пресс-службе аттракциона.

Всех посетителей колеса обозрения «Солнце Москвы» успешно эвакуировали
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя МоскваАнатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

— В связи с верховым снежным ветром произошло налипание на датчик, отвечающий за безопасность. Колесо приостановилось в соответствии с регламентом производителя для снятия пассажиров в режиме ручного прокручивания. Никто из посетителей не пострадал, — рассказали в пресс-службе колеса, чьи слова приводит «Москва 24».

Вечером 7 марта сотрудники МЧС выехали к колесу обозрения «Солнце Москвы», о чем «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах. Позднее стало известно, что помощь спасателей не потребовалось.

Колесо обозрения остановили из-за погодных условий, после чего началась постепенная эвакуация посетителей. Сам аттракцион работал в ручном режиме.

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