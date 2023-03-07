Всех посетителей колеса обозрения «Солнце Москвы» успешно эвакуировали

— В связи с верховым снежным ветром произошло налипание на датчик, отвечающий за безопасность. Колесо приостановилось в соответствии с регламентом производителя для снятия пассажиров в режиме ручного прокручивания. Никто из посетителей не пострадал, — рассказали в пресс-службе колеса, чьи слова приводит «Москва 24».