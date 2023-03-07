На въезде в Ростов-на-Дону сотрудниками ДПС был остановлен Ford Mustang, с автомобилем «Ока» на крыше. Об этом сообщает РИА «Новости».
Уточняется, что автомобиль двигался со стороны Таганрога 6 февраля. За рулём Ford Mustang оказался мужчина 1991 года рождения.
При этом представитель управления ГИБДД по Ростовской области заявил, что проверка не выявила нарушений перевозки грузов. Как отметили в дорожном ведомстве, правила перевозки грузов допускают транспортировку, если груз не выступает за габариты транспортного средства более чем на 1 метр спереди и сзади, а также не более чем на 0,4 метра от внешнего края габаритного огня сбоку.
«При проведении проверки соблюдения водителем автомобиль Ford Mustang факты нарушения им требований, предъявляемых к перевозке груза, не установлены», – сообщили в областном отделении ГИБДД.
Отметим, что это уже второй похожий случай в Ростове-на-Дону. Ранее Mercedes-Benz Gelandewagen перевозил на крыше автомобиль Smart.