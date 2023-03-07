Пассажирка избила бутылкой тренера по каратэ в поезде

В поезде, следующем из Москвы в Воркуту, произошла драка между 50-летней женщиной и 32-летним тренером по каратэ. Пассажирка несколько раз ударила оппонента бутылкой с водой, пишут «Известия» со ссылкой на источник.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Отмечается, что потасовка произошла в понедельник, 6 марта.

По словам источника, молодой тренер сопровождал десятерых юных спортсменов. Они громко беседовали, бегали по коридору, мешали отдыхать..

Это вызвало возмущение у одной из пассажирок. Она высказала свои претензии тренеру и, предположительно не встретив у него понимания, нанесла мужчине несколько ударов бутылкой с водой. Кроме того, женщина расцарапала оппоненту лицо.

Тренер был вынужден оттолкнуть женщину.