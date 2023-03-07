Пассажирка избила бутылкой тренера по каратэ в поезде

В поезде, следующем из Москвы в Воркуту, произошла драка между 50-летней женщиной и 32-летним тренером по каратэ. Пассажирка несколько раз ударила оппонента бутылкой с водой, пишут «Известия» со ссылкой на источник.
Отмечается, что потасовка произошла в понедельник, 6 марта.
По словам источника, молодой тренер сопровождал десятерых юных спортсменов. Они громко беседовали, бегали по коридору, мешали отдыхать..
Это вызвало возмущение у одной из пассажирок. Она высказала свои претензии тренеру и, предположительно не встретив у него понимания, нанесла мужчине несколько ударов бутылкой с водой. Кроме того, женщина расцарапала оппоненту лицо.
Тренер был вынужден оттолкнуть женщину.
Уточняется, что после конфликта участники потасовки не стали обращаться в правоохранительные органы и отказались от медосвидетельствования.