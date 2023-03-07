Россиянин упал с лестницы во время концерта и умер

Житель Сочи упал в яму перед сценой во время концерта и умер. Об этом сообщается в Telegram-канале Kub Mash.

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По данным издания, россиянин пытался пройти с дочкой на плечах поближе к сцене, но упал с трехметровой высоты. Мужчина сильно ушиб голову, впал в кому и скончался в больнице через 10 дней.

Жена погибшего жителя Сочи отметила, что возле дыры рядом с лестницей не было охранников. По словам женщины, медиков они прождали около часа.

Ответственность за гибель россиянина никто не взял: следователь отказался возбуждать уголовное дело. Родственники погибшего с такой позицией не согласны и сейчас добиваются обратного.