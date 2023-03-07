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22 минуты назад

NYT узнал, что диверсии на "Северных потоках" могла провести проукраинская группировка

ТАСС

Новые разведданные свидетельствуют, что диверсии на трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2" могла осуществить проукраинская группировка.

Об этом сообщает во вторник газета The New York Times со ссылкой на источники в администрации США, ознакомившиеся с новыми данными американской разведки.

Согласно им, группировка якобы действовала без ведома президента Украины Владимира Зеленского и центральных властей в Киеве.

Как отметили представители американской администрации, представители властей США недавно обсудили данные разведки с европейскими партнерами, "которые играют ведущую роль в проведении расследования".

Китай призвал провести расследование подрывов «Северных потоков»

Издание указывает, что после получения последних разведданных оптимизм Вашингтона относительно установления ответственных во взрывах вырос, хотя расследование может занять еще неопределенно долгое время.

Происшествия,Видео,Владимир Зеленский,Администрация США,
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