Новые разведданные свидетельствуют, что диверсии на трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2" могла осуществить проукраинская группировка.

Об этом сообщает во вторник газета The New York Times со ссылкой на источники в администрации США, ознакомившиеся с новыми данными американской разведки.

Согласно им, группировка якобы действовала без ведома президента Украины Владимира Зеленского и центральных властей в Киеве.

Как отметили представители американской администрации, представители властей США недавно обсудили данные разведки с европейскими партнерами, "которые играют ведущую роль в проведении расследования".