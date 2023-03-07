Самолет выкатился за взлетную полосу в Казани

В ночь на вторник, 7 марта, в аэропорту Казани самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Об этом сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.

Фото: ТАСС ТАСС

Рейс прибыл в Казань из Самары, на борту самолета находились 35 пассажиров и три члена экипажа. Никто из них не пострадал.

Инцидент произошел после приземления самолета при выруливании. Транспортная прокуратура начала проверку.

Ранее в аэропорту Норильска за пределы взлетной полосы выкатился самолет, следовавший в Москву. Это произошло, когда самолет разворачивался перед разгоном. В салоне находились 115 пассажиров и шесть членов экипажа.