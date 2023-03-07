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32 минуты назад

Мужчина с ножом атаковал посетителей подмосковного парка

Мослентаиещё 1

Мужчина с ножом атаковал людей в подмосковном парке в Домодедово и ранил охранника, сообщает Telegram-канал Mash.

«Полицейские пытались его задержать, но он не подчинялся. Они открыли огонь — и разбушевавшегося все же вышло усмирить», — говорится в сообщении.

По данным канала, инцидент произошел в парке «Елочки». Нападавший на людей мужчина успел ранить сотрудника охраны, который пытался его усмирить, затем выбежал на дорогу и начал бить по автомобилям.

Ранее жительница Подмосковья в попытках помириться с мужчиной ранила его ножом.

Происшествия,Видео,Ножевые ранения,
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