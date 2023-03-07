Мужчина с ножом атаковал посетителей подмосковного парка

Мужчина с ножом атаковал людей в подмосковном парке в Домодедово и ранил охранника, сообщает Telegram-канал Mash.
«Полицейские пытались его задержать, но он не подчинялся. Они открыли огонь — и разбушевавшегося все же вышло усмирить», — говорится в сообщении.
По данным канала, инцидент произошел в парке «Елочки». Нападавший на людей мужчина успел ранить сотрудника охраны, который пытался его усмирить, затем выбежал на дорогу и начал бить по автомобилям.
Ранее жительница Подмосковья в попытках помириться с мужчиной ранила его ножом.