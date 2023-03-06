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7 минут назад

Экс-банкира АКБ "Держава" Назырова объявили в розыск

ТАСС

Московские следователи объявили в международный розыск бывшего заместителя председателя правления АКБ "Держава" Тимура Назырова, обвиняемого мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. Как уточнили в понедельник ТАСС в правоохранительных органах, экс-банкир скрылся от следствия, в связи с чем был заочно арестован.

Экс-банкира АКБ "Держава" Назырова объявили в розыск
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Назыров Тимур Марсович объявлен в федеральный и международный розыск по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество". В связи с тем, что бывший заместитель председателя правления АКБ "Держава" скрылся от следствия, столичный суд избрал в отношении него заочную меру пресечения в виде заключения под стражу", - рассказал собеседник агентства.

Происшествия,АКБ "Держава",
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