Экс-банкира АКБ "Держава" Назырова объявили в розыск

"Назыров Тимур Марсович объявлен в федеральный и международный розыск по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество". В связи с тем, что бывший заместитель председателя правления АКБ "Держава" скрылся от следствия, столичный суд избрал в отношении него заочную меру пресечения в виде заключения под стражу", - рассказал собеседник агентства.