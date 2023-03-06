Число погибших в результате землетрясений в Турции превысило 46 тысяч

В результате землетрясений погибли 46104 человека, рассказал в эфире телеканала ТRТ президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом пишет ТАСС.

Эрдоган подчеркнул, что в результате сильнейшей природной катастрофы страна потеряла 46 тыс. своих граждан.

По его словам, в первый же день власти страны начали принимать необходимые меры по преодолению последствий катаклизма.

Вместе с тем, отметил турецкий лидер, масштаб разрушений был очень значителен. В первые часы после землетрясения властям не удалось добиться запланированной интенсивности работ по разбору развалин зданий и помощи пострадавшим.

Эрдоган подчеркнул, что правительство страны не опустило руки на фоне сложной ситуации и активизировало действия на всех уровнях. Он добавил, что преимущество было отдано спасательным мероприятиям.

По его словам, свыше 3 млн человек были вывезены из зоны, пострадавшей от землетрясений, в другие провинции страны. Кроме того, многие жители расселились в сельской местности.