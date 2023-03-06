Более сотни детей нашли в заброшенном трейлере в Мексике

Более сотни несовершеннолетних детей без сопровождения взрослых нашли в заброшенном трейлере в мексиканском штате Веракрус. Как уточняет со ссылкой на местную миграционную службу Reuters, большинство из обнаруженных детей родом из Гватемалы.

Помимо 103 детей, были также обнаружены взрослые выходцы из Гватемалы, Сальвадора, Гондураса и Эквадора. В общей сложности насчитывается 212 взрослых.