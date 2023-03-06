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10 минут назад

Более сотни несовершеннолетних детей нашли в заброшенном трейлере в Мексике

Lenta.ru

Более сотни несовершеннолетних детей без сопровождения взрослых нашли в заброшенном трейлере в мексиканском штате Веракрус. Как уточняет со ссылкой на местную миграционную службу Reuters, большинство из обнаруженных детей родом из Гватемалы.

Более сотни детей нашли в заброшенном трейлере в Мексике
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Помимо 103 детей, были также обнаружены взрослые выходцы из Гватемалы, Сальвадора, Гондураса и Эквадора. В общей сложности насчитывается 212 взрослых.

Ранее в США арестовали мужчину, который похитил дочь, увез в Йемен и попытался организовать брак по расчету с ее участием.

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