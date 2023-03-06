В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+13° в 
USD 75.47EUR 80.24
Войти в почту
46 минут назад

Суд в Москве продлил арест Кара-Мурзе* на полгода

Вечерняя Москваиещё 3

Мосгорсуд продлил арест политику Владимиру Кара-Мурзе* на полгода до 27 августа 2023-го. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда в понедельник, 6 марта.

Суд в Москве продлил арест Кара-Мурзе* на полгода
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Политического деятеля задержали в столице 11 апреля 2022 года. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье о дискредитации Вооруженных сил Российской Федерации.

22 апреля Кара-Мурзу арестовали, и с тех пор мужчина находится под стражей. Помимо этого, в отношении публициста возбуждено уголовное дело о государственной измене.

По данным следствия, он консультировал иностранные спецслужбы за вознаграждение в размере 30 тысяч долларов в месяц. Это уже шестое продление ареста для политика: в прошлый раз суд решил оставить его под стражей до 12 марта.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

Происшествия,Мосгорсуд,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий