Суд в Москве продлил арест Кара-Мурзе* на полгода

Мосгорсуд продлил арест политику Владимиру Кара-Мурзе* на полгода до 27 августа 2023-го. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда в понедельник, 6 марта.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Политического деятеля задержали в столице 11 апреля 2022 года. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье о дискредитации Вооруженных сил Российской Федерации.

22 апреля Кара-Мурзу арестовали, и с тех пор мужчина находится под стражей. Помимо этого, в отношении публициста возбуждено уголовное дело о государственной измене.

По данным следствия, он консультировал иностранные спецслужбы за вознаграждение в размере 30 тысяч долларов в месяц. Это уже шестое продление ареста для политика: в прошлый раз суд решил оставить его под стражей до 12 марта.