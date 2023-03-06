В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+14° в 
USD 75.47EUR 80.24
Войти в почту
49 минут назад

Суд продлил арест экс-замглавы МЧС Андрею Гуровичу

Газета.Ruиещё 4

Суд продлил арест бывшему заместителю главы МЧС Андрею Гуровичу, передает радио "Говорит Москва". Гуровичу грозит до десяти лет колонии.

Суд продлил арест экс-замглавы МЧС Андрею Гуровичу
Фото: МЧС РоссииМЧС России

В июле 2022 года Басманный суд Москвы арестовал Гуровича, обвиняемого в превышении полномочий при строительстве профильной коронавирусной больницы в Мурманской области. Он был доставлен в суд для ареста. Он обвиняется по части статьи "Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий".

В конце мая российский президент Владимир Путин освободил Гуровича от должности заместителя главы МЧС, которую он занимал с 2018 года. По версии следствия, в 2020 году Гурович организовал выделение из федерального бюджета более 969 млн руб. на возведение ковидного госпиталя в Мурманской области в поселке Мурмаши для 700 заразившихся. Однако госпиталь построили без учета климатических условий Севера.

Происшествия,Андрей Гурович,Владимир Путин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий