Суд продлил арест экс-замглавы МЧС Андрею Гуровичу

В июле 2022 года Басманный суд Москвы арестовал Гуровича, обвиняемого в превышении полномочий при строительстве профильной коронавирусной больницы в Мурманской области. Он был доставлен в суд для ареста. Он обвиняется по части статьи "Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий".

В конце мая российский президент Владимир Путин освободил Гуровича от должности заместителя главы МЧС, которую он занимал с 2018 года. По версии следствия, в 2020 году Гурович организовал выделение из федерального бюджета более 969 млн руб. на возведение ковидного госпиталя в Мурманской области в поселке Мурмаши для 700 заразившихся. Однако госпиталь построили без учета климатических условий Севера.