У убившей отца своих детей экс-журналистки хотят забрать детей

Экс-журналистка «Ведомостей» и РБК Оксана Гончарова с сентября 2022 года находится в СИЗО ИК-1 в Новом Гришине по обвинению в убийстве Алексея С. — отца своих малолетних детей. Кроме того, как стало известно «Вечерней Москве», брат убитого решил отнять у Оксаны детей, лишив ее родительских прав. 6 марта прошло первое заседание суда по данному исковому заявлению. Подробности дела раскрыл адвокат женщины Юнис Дигмара.

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Юрист рассказал, что Оксана Гончарова присутствовала на заседании по видеосвязи, ей дали возможность отстоять свою точку зрения:

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— Сегодня Оксана участвовала в заседании по видеосвязи. Она просила отказать в лишении ее родительских прав. Также она задавала вопросы, в том числе истцу, на которые мы так и не услышали внятного ответа.

О предварительном заседании по этому иску Оксана вопреки действующим нормам Гражданского процессуального кодекса РФ, узнала постфактум. Поэтому, как отметил адвокат, сегодняшнее заседание перенесли, чтобы дать возможность защите Оксаны Гончаровой предоставить заключение судебно-психологической экспертизы о состоянии малолетних детей:

— Мы ходатайствовали о назначении судебно-психологической экспертизы для детей. Поскольку мы ознакомились с исковым заявлением только на прошлой неделе, нам пока не удалось получить ответа от судебных медучреждений. Соответственно, мы попросили отложить заседание для того, чтобы у защиты была возможность привести дополнительные доказательств. А также представить кандидатуры экспертов, которые смогут провести психологическую экспертизу.

Собеседник «ВМ» подчеркнул, данная экспертиза необходима, так как сторона защиты уверена, что опекун — брат убитого мужа Гончаровой — настраивает детей против старшего брата и матери из-за корыстных и личных побуждений:

— Истец ограничивал общение двух малолетних детей со старшим совершеннолетним сыном Оксаны Петром. У нас есть сомнения по поводу того, каким образом он воздействует на детей. Мы думаем, что он может негативно влиять на их мнение.

Как считает адвокат, у Гончаровой хорошие шансы на победу в этом процессе:

— У нас есть доказательная база, которая говорит, что Оксана была хорошей матерью. Сегодня мы эти доказательства предоставили в суде. Судья усомнилась в позиции истца. Она задавала брату убитого мужа Оксаны вопросы, на которые он не мог ответить.

Следующее заседание суда назначено на 11 апреля.

При этом адвокат женщины по уголовному делу Александр Гаранин рассказал, что ее оставили в СИЗО еще на месяц.

— 27 февраля было продление стражи. Оксану оставили в СИЗО еще на месяц. Также квалификацию статьи пока не поменяли — часть 1 ст. 105 УК РФ, — сказал Гаранин.