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48 минут назад

В Мурманске подростки ворвалась в квартиру супружеской пары и жестоко избили ее

Газета.Ru

В Мурманске несколько подростков выбили дверь квартиры, где проживает супружеская пара, и жестоко их избили. Об этом сообщает РЕН ТВ.

В сети было опубликовано видео, на котором группа несовершеннолетних незаконно ворвались в жилье россиян и напали на мужчину и женщину, которая попыталась защитить своего супруга. Один из подростков без остановки наносил россиянину удар за ударом. Спустя некоторое время россиянка стала кричать, чтобы кто-то из подростков вызвал полицию, поскольку испугалась, что школьник убьет ее мужа.

Местные жители просят привлечь агрессивных подростков к ответственности. Сейчас запись с избиением изучают сотрудники правоохранительных органов. Личности подростков устанавливаются.

Ранее стало известно, что на Кубани внучка подозревается в убийстве своей бабушки. Пожилая женщина скончалась после «случайного» удара по лицу.

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