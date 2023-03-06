В Мурманске несколько подростков выбили дверь квартиры, где проживает супружеская пара, и жестоко их избили. Об этом сообщает РЕН ТВ.

В сети было опубликовано видео, на котором группа несовершеннолетних незаконно ворвались в жилье россиян и напали на мужчину и женщину, которая попыталась защитить своего супруга. Один из подростков без остановки наносил россиянину удар за ударом. Спустя некоторое время россиянка стала кричать, чтобы кто-то из подростков вызвал полицию, поскольку испугалась, что школьник убьет ее мужа.