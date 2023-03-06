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Мужчина напал на инвалида в метро на западе Москвы

В переходе между станциями метро на западе города мужчина распылил содержимое перцового баллончика в лицо инвалиду и скрылся. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в понедельник, 6 марта.

По ее словам, злоумышленник напал на 30-летнего инвалида и распылил ему в лицо содержимое перцового баллончика в переходе на станцию метро «Проспект Вернадского». Потерпевший обратился в полицию.

Личность нападавшего установлена. Им оказался 46-летний житель Московской области.

— Прокуратура Московского метрополитена взяла на контроль выяснение всех обстоятельств произошедшего, а также привлечение подозреваемого к уголовной ответственности, — резюмировала Нефедова.

Другое нападение произошло на выходе со станции метро «Киевская». Злоумышленник нанес потерпевшему четыре удара ножом в область головы, шеи и грудной клетки.

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