В переходе между станциями метро на западе города мужчина распылил содержимое перцового баллончика в лицо инвалиду и скрылся. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в понедельник, 6 марта.

По ее словам, злоумышленник напал на 30-летнего инвалида и распылил ему в лицо содержимое перцового баллончика в переходе на станцию метро «Проспект Вернадского». Потерпевший обратился в полицию.

Личность нападавшего установлена. Им оказался 46-летний житель Московской области.

— Прокуратура Московского метрополитена взяла на контроль выяснение всех обстоятельств произошедшего, а также привлечение подозреваемого к уголовной ответственности, — резюмировала Нефедова.