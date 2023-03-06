"Известия": подельник убийцы Дугиной находится в больнице в Москве

Подельник Натальи Вовк, которая обвиняется в убийстве российского политолога Дарьи Дугиной, Андрей Кузнецов в данный момент находится в московской больнице на карантине. Об этом сообщает корреспондент «Известий», находясь в зале Пролетарского суда Тулы.

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Отмечается, что Кузнецова доставили на лечение в больницу ФСИН РФ в Москве 1 марта. В материалах дела указывается, что на сегодняшний день подельник Вовк находится на карантинно-изоляционных мероприятиях в инфекционном отделении.

Второй фигурант по делу об убийстве политолога, Александр Сучков, присутствовал на суде.