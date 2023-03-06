Предотвращено покушение на главу группы компаний «Царьград» Константина Малофеева. Преступники планировали взорвать его автомобиль. Об этом со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России пишет ТАСС.

«ФСБ РФ предотвращено организованное украинскими спецслужбами покушение на жизнь общественного деятеля - председателя совета директоров группы компаний «Царьград" Константина Малофеева», - сообщили в спецслужбе.

По данным ФСБ, преступники собирались взорвать автомобиль Константина Малофеева по той же схеме, что и при убийстве журналистки Дарьи Дугиной.

«Организатором преступления является проживающий на территории Украины и действующий под контролем СБУ основатель и один из руководителей т. н. Русского добровольческого корпуса, участвующий в боевых действиях против российских войск на стороне Украины гражданин РФ Капустин Денис», - отмечается в заявлении Центра общественных связей ФСБ России.

Журналистка Дарья Дугина, дочь российского философа Александра Дугина, погибла вечером 20 августа 2022 года на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. Ее автомобиль был подорван с помощью дистанционного взрывного устройства. Федеральная служба безопасности России 22 августа того же года заявила, что за убийством Дугиной стоят украинские спецслужбы.