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27 минут назад

ФСБ сообщила о предотвращении покушения на главу группы компаний «Царьград» Малофеева

Алиса Селезнёва

Предотвращено покушение на главу группы компаний «Царьград» Константина Малофеева. Преступники планировали взорвать его автомобиль. Об этом со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России пишет ТАСС.

«ФСБ РФ предотвращено организованное украинскими спецслужбами покушение на жизнь общественного деятеля - председателя совета директоров группы компаний «Царьград" Константина Малофеева», - сообщили в спецслужбе.

По данным ФСБ, преступники собирались взорвать автомобиль Константина Малофеева по той же схеме, что и при убийстве журналистки Дарьи Дугиной.

«Организатором преступления является проживающий на территории Украины и действующий под контролем СБУ основатель и один из руководителей т. н. Русского добровольческого корпуса, участвующий в боевых действиях против российских войск на стороне Украины гражданин РФ Капустин Денис», - отмечается в заявлении Центра общественных связей ФСБ России.

Журналистка Дарья Дугина, дочь российского философа Александра Дугина, погибла вечером 20 августа 2022 года на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. Ее автомобиль был подорван с помощью дистанционного взрывного устройства. Федеральная служба безопасности России 22 августа того же года заявила, что за убийством Дугиной стоят украинские спецслужбы.

Появилось видео с места взрыва джипа дочери Дугина

А 2 марта уже этого года в приграничный район Брянской области проникла группа украинских диверсантов. Ее участники, среди которых был Денис Капустин, открыли огонь по проезжающей машине, в результате чего погибли местные жители и был ранен ребенок. Президент России Владимир Путин заявлял, что произошедшее является терактом. Ответственность за нападение взял на себя так называемый Русский добровольческий корпус.

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