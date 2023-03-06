Самолет вышел за пределы взлетной полосы в аэропорту Мурманска

"В 08:08 в аэропорту Мурманска за пределы полосы выкатился самолет авиакомпании "Северсталь", следовавший в Архангельск. Выкатывание произошло при попытке взлета. Пострадавших нет, аэропорт закрыт на прием и выпуск воздушных судов до 09:30", - сказал собеседник агентства.