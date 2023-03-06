Самолет вышел за пределы взлетной полосы в аэропорту Мурманска

Пассажирский самолет выкатился за пределы взлетной полосы в аэропорту Мурманска при попытке взлета в понедельник утром. Пострадавших нет, работа аэропорта приостановлена, сообщили ТАСС в пресс-службе главка МЧС по Мурманской области.
"В 08:08 в аэропорту Мурманска за пределы полосы выкатился самолет авиакомпании "Северсталь", следовавший в Архангельск. Выкатывание произошло при попытке взлета. Пострадавших нет, аэропорт закрыт на прием и выпуск воздушных судов до 09:30", - сказал собеседник агентства.
Самолет не поврежден, его эвакуируют за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП), сообщили ТАСС в пресс-службе авиаузла.
"Внешний осмотр воздушного судна не указывает на наличие повреждений. В данный момент ведутся работы по эвакуации воздушного судна за пределы ВПП. Замеры коэффициента сцепления, в том числе повторные, в пределах установленной нормы. На месте работают специалисты. Обстоятельства происшествия выясняются", - сказал собеседник агентства.
Аэропорт Мурманска находится в 23 км от города, недалеко от поселка Мурмаши. В год пассажиропоток авиаузла составляет более 1 млн человек.