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38 минут назад

ФБР ищет четверых американцев, похищенных в Мексике

ТАСС

Федеральное бюро расследований (ФБР) разыскивает четверых американцев, которых в Мексике похитили вооруженные люди. Об этом сообщило в воскресенье американское посольство в Мехико.

ФБР ищет четверых американцев, похищенных в Мексике
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"ФБР обращается к общественности за помощью в установлении личности человека (людей), ответственных за нападение и похищение четверых граждан США в Матаморосе, мексиканский штат Тамаулипас, 3 марта 2023 года", - говорится в заявлении посольства, размещенном на его сайте.

Расследованием занимаются агенты ФБР, федеральные власти США и мексиканские правоохранительные органы. Власти Соединенных Штатов объявили вознаграждение в размере $50 тыс. за "возвращение потерпевших и задержание причастных к этому преступлению лиц".

По данным диппредставительства США, 3 марта четверо американцев на белом минивэне пересекли границу и въехали в мексиканский штат Тамаулипас. Вскоре после этого неизвестные открыли по их машине огонь. Затем вооруженные люди вывели всех находившихся в минивэне, посадили их в свой автомобиль и увезли в неизвестном направлении.

Происшествия,ФБР,
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