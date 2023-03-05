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36 минут назад

Две официантки из Москвы пожаловались на изнасиловавших их турков

Мослента

Две официантки пожаловались на изнасиловавших их в Анталье турков, сообщает Telegram-канал Mash. Заявление в полицию женщины написали, уже вернувшись в Москву.

Официантки из Москвы пожаловались на изнасиловавших их турок
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По имеющейся информации, подруги работали в одном из дорогих столичных ресторанов. В отпуск они поехали в курортный город Турции Анталью. В последние дни отдыха девушки решили посетить местные ночные клубы и обратились за советом к сотруднику отеля, в котором они проживали. Мужчина заверил туристок, что вместе с приятелем сопроводит их в заведения, обеспечив безопасность.

По словам пострадавших, после того как они приехали в клуб, новые знакомые угостили их коктейлями со снотворным эффектом, затем отвезли в отель, где произошло изнасилование.

Приехав в Москву, девушки не сразу все рассказали, однако под давлением родителей признались в случившемся и написали заявление в полицию. Правоохранители не исключают, что девушкам в напитки подсыпали запрещенные вещества.

Ранее, в сентябре прошлого года, были раскрыты основные уловки мошенников на курортах в Турции.

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