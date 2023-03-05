Жительница Подмосковья в попытках помириться с мужчиной ранила его ножом

Жительница подмосковных Луховиц в попытках помириться со своим мужчиной ранила его ножом в грудь, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва». Известно, что пострадавший остался жив.

Фото: Мослента Мослента

Инцидент произошел в Москве. После ссоры с молодым человеком женщина решила с ним помириться, однако примирения между ними не произошло и тогда она ударила возлюбленного ножом в область груди.

Мужчину госпитализировали в реанимацию столичной больницы. Обследование показало, что ранение оказалось неглубоким, поэтому жизни пациента ничего не угрожает. Нападавшую задержали, в мотивах ее действий будут разбираться правоохранительные органы.