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16 минут назад

Рогов сообщил о сильном взрыве в подконтрольном Киеву городе Запорожье

ТАСС

Сильный взрыв прогремел в субботу вечером в подконтрольном Киеву городе Запорожье. Об этом сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

Рогов сообщил о сильном взрыве в городе Запорожье
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В Запорожье громко! Около 23:17 [мск] в областном центре, временно оккупированном режимом [президента Украины Владимира] Зеленского, прозвучал громкий объемный взрыв", - написал он в своем Telegram-канале.

Воздушная тревога была объявлена в субботу вечером в ряде областей Украины, следует из данных официального сервиса для оповещения граждан. Сигналы об угрозе с воздуха прозвучали в Днепропетровской, Харьковской, а также в подконтрольных Киеву частях Донецкой Народной Республики и Запорожской области.

Происшествия,Владимир Рогов,
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