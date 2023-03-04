Рогов сообщил о сильном взрыве в городе Запорожье

Сильный взрыв прогремел в субботу вечером в подконтрольном Киеву городе Запорожье . Об этом сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией " Владимир Рогов .

"В Запорожье громко! Около 23:17 [мск] в областном центре, временно оккупированном режимом [президента Украины Владимира] Зеленского, прозвучал громкий объемный взрыв", - написал он в своем Telegram-канале .

Воздушная тревога была объявлена в субботу вечером в ряде областей Украины, следует из данных официального сервиса для оповещения граждан. Сигналы об угрозе с воздуха прозвучали в Днепропетровской, Харьковской, а также в подконтрольных Киеву частях Донецкой Народной Республики и Запорожской области.