В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+11° в 
USD 75.46EUR 80.05
Войти в почту
23 минуты назад

Shot: российскую военную технику пытались подорвать при транспортировке через Уссурийск

Газета.Ru

На железнодорожных путях станции "Уссурийск-2" в Приморском крае, где формировали состав с техникой для российской армии, обнаружили связку трубок с порохом, сообщает Shot.

Военную технику пытались подорвать при перевозке в Приморье
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Неизвестное устройство представляло собой связку цилиндров с неизвестным веществом, они были накрыты тканью. По информации издания, устройство содержало почти 1,5 кг бездымного пороха, который используют при снаряжении боеприпасов для ствольной артиллерии, способного взрываться от любого детонатора.

За несколько дней до обнаружения взрывчатки на этой станции формировали состав, перевозящий военную технику, отмечает Shot. Издание предполагает, что устройство предназначалось для подрыва этого состава.

В связи с этим было возбуждено уголовное дело по статье за незаконный оборот взрывных устройств.

Ранее МЧС сообщало о повреждении железнодорожного полотна в Бахчисарайском районе Крыма. Позднее советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков подчеркивал, что подрыва путей не было.

Происшествия,Олег Крючков,
12
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий