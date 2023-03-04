Военную технику пытались подорвать при перевозке в Приморье

На железнодорожных путях станции "Уссурийск-2" в Приморском крае, где формировали состав с техникой для российской армии, обнаружили связку трубок с порохом, сообщает Shot.

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Неизвестное устройство представляло собой связку цилиндров с неизвестным веществом, они были накрыты тканью. По информации издания, устройство содержало почти 1,5 кг бездымного пороха, который используют при снаряжении боеприпасов для ствольной артиллерии, способного взрываться от любого детонатора.

За несколько дней до обнаружения взрывчатки на этой станции формировали состав, перевозящий военную технику, отмечает Shot. Издание предполагает, что устройство предназначалось для подрыва этого состава.

В связи с этим было возбуждено уголовное дело по статье за незаконный оборот взрывных устройств.