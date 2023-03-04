В Монголии у границы с Россией произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в субботу в районе озера Хубсугул в Монголии у границы с Россией, сообщил Байкальский филиал Единой геофизической службы РАН.

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"Зарегистрировано землетрясение - 51.11 северной широты, 98.26 восточной долготы. <…> Энергетический класс: 13.2", - говорится в информации сейсмологов. Магнитуда составила 5,1.

По данным координатам находится район Монголии рядом с озером Хубсугул у границы с Республикой Тыва. Информации о том, ощущались ли подземные толчки в населенных пунктах, пока нет.