В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+13° в 
USD 75.46EUR 80.05
Войти в почту
25 минут назад

В Монголии у границы с Россией произошло землетрясение магнитудой 5,1

ТАСС

Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в субботу в районе озера Хубсугул в Монголии у границы с Россией, сообщил Байкальский филиал Единой геофизической службы РАН.

В Монголии у границы с Россией произошло землетрясение
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Зарегистрировано землетрясение - 51.11 северной широты, 98.26 восточной долготы. <…> Энергетический класс: 13.2", - говорится в информации сейсмологов. Магнитуда составила 5,1.

По данным координатам находится район Монголии рядом с озером Хубсугул у границы с Республикой Тыва. Информации о том, ощущались ли подземные толчки в населенных пунктах, пока нет.

Землетрясение произошло вблизи Сахалина

Озеро Байкал в России и Хубсугул в Монголии относятся к Байкальской рифтовой зоне, которая протянулась от Монголии до Якутии. Эта территория характеризуется высокой сейсмической активностью, так как в этом месте происходит расхождение земной коры.

Происшествия,РАН,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий