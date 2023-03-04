Землетрясение произошло вблизи Сахалина

Пользователи соцсетей, которые проживают в Макаровском районе, пожаловались на то, что землетрясение мешало им спать. Вместе с тем, их домашние животные были напуганы. В региональном МЧС проинформировали, что предварительно разрушений и пострадавших не зафиксировано.