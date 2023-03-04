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19 минут назад

Один человек погиб при пожаре в квартире на юго-востоке Москвы

Вечерняя Москва

Пожар произошел в квартире на юго-востоке столицы, в результате один человек погиб. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в субботу, 4 марта.

Один человек погиб при пожаре в квартире на юго-востоке Москвы
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН МоскваСергей Ведяшкин / АГН Москва

Возгорание случилось в доме в квартале 90А Грайвороново, корпус 6.

— Пожар произошел в квартире на восьмом этаже на площади три квадратных метра, — уточнил источник «ВМ».

По его словам, горели личные вещи и мебель в одной из комнат. Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС ликвидировали пожар.

2 марта на северо-востоке столицы произошел пожар в здании Московского политехнического университета. Возгорание произошло на улице Павла Корчагина в доме № 22 в 14:42. Огонь распространился на площади десяти квадратных метров. В 15:18 пожар был ликвидирован.

Еще один пожар произошел на Тайнинской улице в доме № 13, корпус 2. Горела шахта лифта и помещения на первом этаже. Площадь пожара составила 50 квадратных метров. В результате происшествия одна девушка погибла и еще одна пострадала.

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