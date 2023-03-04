Один человек погиб при пожаре в квартире на юго-востоке Москвы

Пожар произошел в квартире на юго-востоке столицы, в результате один человек погиб. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в субботу, 4 марта.

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Возгорание случилось в доме в квартале 90А Грайвороново, корпус 6.

— Пожар произошел в квартире на восьмом этаже на площади три квадратных метра, — уточнил источник «ВМ».

По его словам, горели личные вещи и мебель в одной из комнат. Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС ликвидировали пожар.

2 марта на северо-востоке столицы произошел пожар в здании Московского политехнического университета. Возгорание произошло на улице Павла Корчагина в доме № 22 в 14:42. Огонь распространился на площади десяти квадратных метров. В 15:18 пожар был ликвидирован.