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45 минут назад

Летевший из Казани в Дубай самолет сел в Самаре из-за пьяного дебошира

Газета.Ru

Пассажир рейса КазаньДубай устроил дебош, из-за чего пилот был вынужден посадить самолет в Самаре. Кадры инцидента выложил Telegram-канал Shot.

Летевший из Казани в Дубай самолет сел в Самаре из-за дебошира
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации канала, долететь до Объединенных Арабских Эмиратов россиянам помешал спор о политике.

Как сообщается, один из пассажиров, находясь в состоянии алкогольного опьянения, «так рьяно доказывал соседу свою точку зрения, что начал бросаться на него с кулаками». В связи с этим пилот решил посадить воздушное судно в ближайшем аэропорту, которым стал самарский Курумоч.

По данным Shot, сотрудники полиции забрали дебошира в отдел.

Ранее стало известно, что в самолете, следовавшем по маршруту из Пакистана в Дубай, пассажир разбил иллюминатор и устроил драку с бортпроводниками. Мужчина, страдающий от проблем с психическим здоровьем, впал в неадекватное состояние и принялся бить руками и ногами в соседние кресла.

До этого сообщалось, что пьяный пассажир устроил дебош в самолете, который летел в Магадан. Инцидент произошел во время движения самолета по взлетной полосе.

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