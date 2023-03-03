Летевший из Казани в Дубай самолет сел в Самаре из-за дебошира

Пассажир рейса Казань — Дубай устроил дебош, из-за чего пилот был вынужден посадить самолет в Самаре. Кадры инцидента выложил Telegram-канал Shot.

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По информации канала, долететь до Объединенных Арабских Эмиратов россиянам помешал спор о политике.

Как сообщается, один из пассажиров, находясь в состоянии алкогольного опьянения, «так рьяно доказывал соседу свою точку зрения, что начал бросаться на него с кулаками». В связи с этим пилот решил посадить воздушное судно в ближайшем аэропорту, которым стал самарский Курумоч.

По данным Shot, сотрудники полиции забрали дебошира в отдел.

Ранее стало известно, что в самолете, следовавшем по маршруту из Пакистана в Дубай, пассажир разбил иллюминатор и устроил драку с бортпроводниками. Мужчина, страдающий от проблем с психическим здоровьем, впал в неадекватное состояние и принялся бить руками и ногами в соседние кресла.