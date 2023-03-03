Что случилось в Брянской области: последние новости на сегодня

Накануне украинские диверсанты совершили нападение на приграничные села в Брянской области. Последние новости о теракте и реакции российских властей в материале «Рамблера».

Фото: ТАСС ТАСС

Что произошло?

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2 марта губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале заявил о проникновении на территорию региона, в село Любечане, украинских диверсантов и обстреле ими автомобиля.

«В результате обстрела один житель погиб, ранен десятилетний ребенок. В настоящее время ребенок доставлен в больницу, ему оказывается вся необходимая помощь», - написал глава региона.

Позднее он уточнил, что в результате действий диверсантов «количество погибших мирных жителей увеличилось до двух человек».

«Погиб мужчина 1966 года рождения», - пояснил Александр Богомаз.

Примерно в это же время обстрелу с использованием беспилотных летательных аппаратов подверглось село Сушаны, расположенное в 15 км от Любечан, там загорелся дом. А вечером того же дня в ходе зачистки территории у села Сушаны на мине подорвалась машина Росгвардии, ранения получили четыре силовика.

Источники «Известий» в правоохранительных органах рассказали, что сначала террористы вышли на автомобильную дорогу недалеко от села Любечане, где увидели проезжавшую мимо желтую «Ниву» и открыли по ней огонь. В машине находилось пять человек, в том числе три школьника. Первым погиб водитель автомобиля. Также, по словам директора местной школы Светланы Слываковой, погиб Александр Ткаченко, муж учительницы начальных классов, пишут «Известия».

Получивший ранение мальчик сумел увести от места происшествия двух девочек и спасти им жизнь. Ребенок был доставлен в больницу и прооперирован, пишет «Московский комсомолец».

«Ранение оказалось проникающим, пуля находилась в левой плевральной полости. В результате четырехчасовой операции пуля была извлечена. Повреждений внутренних органов – сердца, легких, крупных кровеносных сосудов – не было. На данный момент состояние ребенка стабильное», - пояснили медики.

«Били и отбирали мобильные телефоны»

После расстрела машины террористы отправились в село Любечане, где избивали попадавшихся им на пути местных жителей и отбирали у них мобильные телефоны, рассказал «Известиям» житель населенного пункта Андрей.

«Всех, кого встретили, они били и отбирали мобильные телефоны. Одного человека связали и фотографировались с ним. Один дом обстреляли из гранатомета. Говорят, что еще два заминировали», - пояснил он.

По словам жителя села, диверсанты с желтыми повязками и в военной форме фотографировались с украинским флагом возле сельсовета Любечан, оставив его там после своего ухода вместе с листовками.

В свою очередь в ФСБ России сообщили о мероприятиях «по уничтожению нарушивших государственную границу вооруженных украинских националистов».

«Во избежание жертв со стороны мирного населения и нанесения ущерба объектам гражданской инфраструктуры противник выдавлен на территорию Украины, где по нему нанесен массированный артиллерийский удар», - пояснили в спецслужбе.

Реакция российских властей

На фоне теракта в Брянской области некоторые СМИ сообщили о планах президента России Владимира Путина провести экстренное заседание Совбеза, однако позднее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков опроверг эту информацию.

Президент лично прокомментировал ситуацию на встрече с участниками образовательной программы «Школа наставника», назвав нападение украинских боевиков в Брянской области терактом. Его слова приводит РИА Новости.

«Видели, что это гражданская машина, видели, что там сидят гражданские лица и дети. Открыли огонь по ним. Именно такие люди и ставили перед собой задачу лишить нас исторической памяти, лишить нас своей истории, лишить нас своих традиций, языка», - отметил он.

Глава государства констатировал, что эти преступления совершают неонацисты и их хозяева. При этом он подчеркнул, что у противников России ничего не получится, и «мы их дожмем».

В свою очередь глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн обратил сегодня в своем Telegram-канале внимание на то, что оружие и мины, найденные на месте происшествия в Брянской области, были немецкого производства.

«То есть просвещенный Запад — поставляет эти «орудия смерти» на Украину, чтобы террористы дальше использовали их против мирных российских граждан на российской же территории. Что это, как не прямое поощрение террористической деятельности?» - заявил он.

Сегодня официальный представитель Кремля отметил, что будут приняты все необходимые меры по недопущению терактов. По словам Дмитрия Пескова, сейчас в регионе проводятся следственные действия, пишет «Радио Sputnik».

«Разумеется, будет разбираться вчерашний теракт, и будут приниматься меры по недопущению в будущем подобных событий», - пояснил пресс-секретарь главы государства, подчеркнув, что пока никаких решений о введении военного положения в некоторых регионах России не принималось.

Он также заметил, что в Кремле восхищены героизмом пострадавшего мальчика, который сумел помочь девочкам, и его действия обязательно будут отмечены.

Кто взял ответственность за теракт?

Ответственность за нападение взял на себя так называемый Русский добровольческий корпус – группа неонацистов, пишут «Ведомости».