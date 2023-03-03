СК возбудил дело по факту убийства разработчика вакцины "Спутник V"

"В кратчайшие сроки местонахождение злоумышленника установлено. В ходе допроса он признал вину, ему предъявлено обвинение. Ранее фигурант привлекался к уголовной ответственности за совершения тяжкого преступления. В ближайшее время следствие планирует ходатайствовать перед судом об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу", - заключили в СК.