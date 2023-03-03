СК возбудил дело по факту убийства разработчика вакцины "Спутник V"

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства мужчины на северо-западе Москвы. Об этом журналистам сообщил в пресс-службе ГСУ СК по Москве.
В свою очередь в правоохранительных органах сообщили ТАСС, что убитым оказался Андрей Ботиков - старший научный сотрудник Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, который занимался созданием вакцины "Спутник V".
"Хорошевским межрайонным следственным отделом следственного управления по Северо-Западному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство")", - говорится в сообщении столичного СК.
По данным следствия, 2 марта в квартире жилого дома по улице Рогова в Москве 29-летний молодой человек в ходе ссоры задушил ремнем 47-летнего хозяина квартиры и скрылся.
"В кратчайшие сроки местонахождение злоумышленника установлено. В ходе допроса он признал вину, ему предъявлено обвинение. Ранее фигурант привлекался к уголовной ответственности за совершения тяжкого преступления. В ближайшее время следствие планирует ходатайствовать перед судом об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу", - заключили в СК.
В правоохранительных органах пояснили, что убийство совершено на бытовой почве, в ходе конфликта.