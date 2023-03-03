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1 час назад

СК возбудил дело по факту убийства в Москве одного из разработчиков вакцины "Спутник V"

ТАССиещё 7

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства мужчины на северо-западе Москвы. Об этом журналистам сообщил в пресс-службе ГСУ СК по Москве.

СК возбудил дело по факту убийства разработчика вакцины "Спутник V"
Фото: ТАССТАСС

В свою очередь в правоохранительных органах сообщили ТАСС, что убитым оказался Андрей Ботиков - старший научный сотрудник Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, который занимался созданием вакцины "Спутник V".

"Хорошевским межрайонным следственным отделом следственного управления по Северо-Западному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство")", - говорится в сообщении столичного СК.

По данным следствия, 2 марта в квартире жилого дома по улице Рогова в Москве 29-летний молодой человек в ходе ссоры задушил ремнем 47-летнего хозяина квартиры и скрылся.

"В кратчайшие сроки местонахождение злоумышленника установлено. В ходе допроса он признал вину, ему предъявлено обвинение. Ранее фигурант привлекался к уголовной ответственности за совершения тяжкого преступления. В ближайшее время следствие планирует ходатайствовать перед судом об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу", - заключили в СК.

В правоохранительных органах пояснили, что убийство совершено на бытовой почве, в ходе конфликта.

Происшествия,Следственный комитет,
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