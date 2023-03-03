В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 75.47EUR 80.19
Войти в почту
15 минут назад

СМИ: на Украине приговорили российского летчика к 12 годам тюрьмы

Никита Бородкин

Украинский суд приговорил российского военного летчика, самолет которого якобы упал под Харьковом в начале марта 2022 года, к 12 годам лишения свободы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на офис генпрокурора Украины.

СМИ: на Украине приговорили российского летчика к 12 годам тюрьмы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Судья признал пилота Вооруженных сил РФ виновным в «нарушении законов и обычаев войны». Имя мужчины не раскрывается.

Отметим, что ранее офис генпрокурора сообщал о направлении в суд дела против российского военного летчика, однако имя пилота также не называлось. Источники ТАСС в правоохранительных органах сообщали, что речь могла идти о майоре Александре Красноярцеве.

Напомним, что украинские суды выносят украинским военным с мая 2022 года. В частности, 23 мая Соломенский районный суд Киева приговорил российского военного Вадима Шишимарина к пожизненному заключению. Украинская сторона также обвинила его по ч. 2 ст. 438 УК Украины («Нарушение законов и обычаев войны»). Позднее он назначил по 11,5 лет еще двум солдатам Вооруженных сил РФ — их признали виновными по той же статье.

Происшествия,Вадим Шишимарин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий