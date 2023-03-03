СМИ: на Украине приговорили российского летчика к 12 годам тюрьмы

Украинский суд приговорил российского военного летчика, самолет которого якобы упал под Харьковом в начале марта 2022 года, к 12 годам лишения свободы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на офис генпрокурора Украины.
Судья признал пилота Вооруженных сил РФ виновным в «нарушении законов и обычаев войны». Имя мужчины не раскрывается.
Отметим, что ранее офис генпрокурора сообщал о направлении в суд дела против российского военного летчика, однако имя пилота также не называлось. Источники ТАСС в правоохранительных органах сообщали, что речь могла идти о майоре Александре Красноярцеве.
Напомним, что украинские суды выносят украинским военным с мая 2022 года. В частности, 23 мая Соломенский районный суд Киева приговорил российского военного Вадима Шишимарина к пожизненному заключению. Украинская сторона также обвинила его по ч. 2 ст. 438 УК Украины («Нарушение законов и обычаев войны»). Позднее он назначил по 11,5 лет еще двум солдатам Вооруженных сил РФ — их признали виновными по той же статье.