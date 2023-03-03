СМИ: на Украине приговорили российского летчика к 12 годам тюрьмы

Украинский суд приговорил российского военного летчика, самолет которого якобы упал под Харьковом в начале марта 2022 года, к 12 годам лишения свободы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на офис генпрокурора Украины.

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Судья признал пилота Вооруженных сил РФ виновным в «нарушении законов и обычаев войны». Имя мужчины не раскрывается.

Отметим, что ранее офис генпрокурора сообщал о направлении в суд дела против российского военного летчика, однако имя пилота также не называлось. Источники ТАСС в правоохранительных органах сообщали, что речь могла идти о майоре Александре Красноярцеве.