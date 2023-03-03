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36 минут назад

Виктор Бут рассказал о способах давления на заключенных в американской тюрьме

Lenta.ru

Российский бизнесмен Виктор Бут, который 15 лет провел в тюрьме «Мэрион» (штат Иллинойс, США), рассказал о том, какие способы давления на заключенных используются там. Об этом Бут в пятницу, 3 марта, сообщил в интервью «Ленте.ру».

Виктор Бут рассказал о давлении на заключенных в американской тюрьме
Фото: ТАССТАСС

«Меня отправили в "Мэрион" — одну из самых известных тюрем США. К примеру, раньше там держали наркобарона ХоакХоакина Гусмана, также известного как Эль Чапо (Коротышка) — бывшего главаря наркнаркокартеля "Синалоа". Я почти три года находился в одиночной камере, что считается самым строгим режимом», — рассказал Бут.

По его словам, он находился в постоянной изоляции, а из камеры три конвоира выводили его только в наручниках и кандалах. Они скреплялись дополнительной цепью, соединенной с цепью на поясе. В камере заключенного не было ни телевизора, ни каких-либо твердых предметов. А книги были без обложки, чтобы Бут не мог ими как-нибудь порезаться.

«Зубная щетка тоже была очень маленькой — чтобы ее нельзя было заточить и использовать в качестве оружия. Но тяжелее всего было адаптироваться к свету и температуре в камере. Яркий белый свет мог не выключаться сутками — или, напротив, включаться посреди ночи», — сообщил собеседник «Ленты.ру».

Что касается температуры, то, по словам Бута, заключенный мог сначала умирать от жары, а потом резко холодало. При этом из-под крана то шел кипяток, то — ледяная вода. По мнению бизнесмена, все это были элементы шокового воздействия, которыми человека доводили до нужной кондиции, и он мог согласиться на что угодно.

Полную версию интервью с Виктором Бутом можно прочитать здесь.

Виктор Бут был осужден в США за сговор с целью терроризма и незаконной торговли оружием. В 2008 году его арестовали в Таиланде по запросу властей США. В 2012 году россиянина приговорили к 25 годам лишения свободы. Свою вину Бут не признал. 8 декабря Виктора Бута обменяли на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, которая была осуждена в России за контрабанду наркотиков. Предварительно обоих осужденных помиловали.

Происшествия,Бриттни Грайнер,Хоакин Гусман,Виктор Бут,Синалоа,
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