Суд прекратил дело об убийстве на охоте в отношении миллиардера

В Петропавловске-Камчатском суд постановил прекратить рассмотрение уголовного дела в отношении российского миллиардера и бывшего депутата законодательного собрания Камчатского края Игоря Редькина. Об этом сообщает агентство «Камчатка-Информ».

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Уголовное преследование коммерсанта, обвиняемого в причинении смерти по неосторожности, было прекращено в связи с примирением сторон. Ходатайство о примирении подали родственники убитого.

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При этом бывшему депутату предстоит ответить в суде по делу о незаконной охоте, заседание назначено на 7 марта.

8 августа Усть-Большерецкий районный суд приговорил рыбопромышленника Редькина к девяти месяцам ограничения свободы по делу о случайном убийстве во время охоты. На мягкость приговора повлияло добровольное содействие Редькина следственным органам, исключительно положительные характеристики и возмещение вреда родным. Так, супруге застреленного мужчины было переведено 20 миллионов рублей, еще 10 миллионов рублей от экс-депутата получила мать погибшего. Однако прокуратура края подала апелляцию, выявив нарушения, после чего краевой суд отменил приговор и направил дело на новое рассмотрение.

2 августа 2021 года осужденный без разрешения на охоту при помощи снегоболотохода и тепловизора нашел и из карабина застрелил бурого медведя в населенном пункте, который не относится к охотничьим угодьям. Ущерб составил 60 тысяч рублей, что является крупным размером.

После этого Редькин увидел в тепловизоре светлую точку на темном фоне и несколько раз выстрелил. Одна из пуль попала в мужчину, собиравшего металлолом в 274 метрах от стрелка. Миллиардер объяснил случившееся желанием защитить людей. По его словам, он узнал, что в поселке Озерновский бродит медведь, из-за которого могут пострадать местные жители.

«Я взял оружие и решил его отпугнуть. В сумерках выстрелил по медведю. Позднее я узнал, что примерно в то же время в районе стрельбы был ранен местный житель, который скончался в больнице», — говорилось в обращении политика.