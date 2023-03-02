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47 минут назад

Бастрыкин направил следственную группу в Брянскую область

Вечерняя Москваиещё 2

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин направил следственную группу Центрального аппарата ведомства на место происшествия в Брянской области. Об этом в четверг, 2 марта, сообщили в пресс-службе СК РФ.

Бастрыкин направил следственную группу в Брянскую область
Фото:  Администрация президента РФ Администрация президента РФ

Уточняется, что следственная группа, включая криминалистов и экспертов должны незамедлительно выехать в село Любечане Климовского района Брянской области.

— В настоящее время в указанном населенном пункте правоохранительными органами проводятся оперативные мероприятия, — говорится в сообщении.

Утром 2 марта украинские диверсанты вошли на приграничную территорию Брянской области. В результате устроенного ими обстрела погибли два мирных жителя.

Второй жертвой нападения стал мужчина 1966 года рождения. Что произошло в регионе — читайте в материале «Вечерней Москвы».

Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом. Он подчеркнул, что диверсанты проникли на приграничную территорию и открыли огонь по гражданским лицам. Кроме того, он добавил, что РФ обязательно «дожмет» украинских неонацистов.

Происшествия,Александр Бастрыкин,Владимир Путин,Следственный комитет,
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