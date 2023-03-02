Mash: в Крыму мужчина зарезал жену и в тот же день разбился на машине

Рабочий из Красноперекопска зарезал жену и в тот же день разбился насмерть на машине, сообщает Mash на волне.

Отмечается, что Ольга рассталась с Сергеем в конце 2022 года, но официально они не развелись. В день трагедии мужчина и женщина приехали в квартиру, где когда-то жили вместе, чтобы забрать вещи. Во время случившейся ссоры Сергей убил жену несколькими ударами ножа в шею. После этого он сел в машину, выехал на встречную полосу и врезался в грузовик.