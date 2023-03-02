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25 минут назад

Mash: в Крыму мужчина зарезал жену и в тот же день разбился на машине

Газета.Ru

Рабочий из Красноперекопска зарезал жену и в тот же день разбился насмерть на машине, сообщает Mash на волне.

Mash: в Крыму мужчина зарезал жену и в тот же день разбился на машине
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Отмечается, что Ольга рассталась с Сергеем в конце 2022 года, но официально они не развелись. В день трагедии мужчина и женщина приехали в квартиру, где когда-то жили вместе, чтобы забрать вещи. Во время случившейся ссоры Сергей убил жену несколькими ударами ножа в шею. После этого он сел в машину, выехал на встречную полосу и врезался в грузовик.

По данным канала, тело женщины нашел двоюродный брат мужчины. Двое детей супругов остались сиротами.

Ранее сообщалось, что перевозчик уволил водителя, выбросившего пенсионерку из автобуса в Комсомольске-на-Амуре.

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