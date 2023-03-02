ФСБ задержала сотрудника МВД при попытке сбыть наркотики

По данным ведомства, фигурант приобрел в Ростове-на-Дону запрещенные вещества в капсулах, флаконах и таблетках. 17 февраля он привез их в Нальчик и собирался сбыть. Однако его задержали сотрудники УФСБ России по КБР. В машине полицейского нашли наркотики в значительном размере.