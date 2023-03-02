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1 час назад

ФСБ задержала сотрудника МВД при попытке сбыть наркотики

Lenta.ru

В Нальчике следователи заподозрили сотрудника правоохранительных органов в незаконном обороте наркотических средств. Об этом в четверг, 2 марта, «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России (СКР) по Кабардино-Балкарской Республике (КБР).

ФСБ задержала сотрудника МВД при попытке сбыть наркотики
Фото: ТАССТАСС

По данным ведомства, фигурант приобрел в Ростове-на-Дону запрещенные вещества в капсулах, флаконах и таблетках. 17 февраля он привез их в Нальчик и собирался сбыть. Однако его задержали сотрудники УФСБ России по КБР. В машине полицейского нашли наркотики в значительном размере.

По факту произошедшего было возбуждено дело по части 1 статьи 228 («Незаконные приобретение и хранение наркотических средств») и части 3 статьи 234 («Незаконный оборот сильнодействующих веществ в целях сбыта, совершенный в крупном размере») УК РФ. Сейчас сотрудник МВД находится в СИЗО.

Происшествия,Следственный комитет,ФСБ,
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