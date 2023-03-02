Паром с пассажирами загорелся в Турции

Пожар произошел на пароме с автомобилями в море у турецкого города Текирдаг. Как сообщает агентство IHA, в результате происшествия пострадали не менее 30 человек.

Транспортное средство следовало в Текирдаг из Бандырма. Причина возгорания пока не установлена, однако утверждается, что пламя разгорелось внутри парома и перекинулось на автомобили. Пострадавшие надышались продуктами горения, им оказана медицинская помощь.

Спасателям удалось потушить огонь. Парому и находящимся на нем автомобилям нанесен значительный ущерб. Подробности происшествия уточняются.