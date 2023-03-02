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42 минуты назад

Паром с пассажирами загорелся в Турции

Никита Бородкин

Пожар произошел на пароме с автомобилями в море у турецкого города Текирдаг. Как сообщает агентство IHA, в результате происшествия пострадали не менее 30 человек.

Транспортное средство следовало в Текирдаг из Бандырма. Причина возгорания пока не установлена, однако утверждается, что пламя разгорелось внутри парома и перекинулось на автомобили. Пострадавшие надышались продуктами горения, им оказана медицинская помощь.

Спасателям удалось потушить огонь. Парому и находящимся на нем автомобилям нанесен значительный ущерб. Подробности происшествия уточняются.

Напомним, что в августе 2022 года аналогичный случай произошел у берегов Швеции. Тогда загорелся автомобильный паром Stena Scandica, на борту которого находились 300 человек. В результате происшествия никто не пострадал — пассажиры и персонал быстро эвакуировались в безопасное место.

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