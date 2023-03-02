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38 минут назад

В небе в Ленобласти объявляли сигнал тревоги из-за неопознанного объекта

Lenta.ru

В небе над Выборгом Ленинградской области объявляли сигнал тревоги «Режим» из-за неопознанного летающего объекта. Об этом сообщается в Telegram-канале «Mash на Мойке».

В Выборге объявили сигнал тревоги из-за неопознанного объекта
Фото: ТАССТАСС

По данным издания, неопознанная воздушная цель летела в направлении Петербурга на высоте 7 тысяч метров с зафиксированной скоростью от 100 до 200 километров в час.

Сообщения о подозрительном объекте поступали в экстренные службы Ленобласти, начиная с вечера 1 марта и до полуночи.

Минобороны назвало причину закрытия неба над Петербургом

Позже источники «Mash на Мойке» допустили, что обнаружение неопознанной воздушной цели в небе над районом Выборга может быть связано с астрономическим явлением сближением Венеры и Юпитера.

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