В Выборге объявили сигнал тревоги из-за неопознанного объекта

В небе над Выборгом Ленинградской области объявляли сигнал тревоги «Режим» из-за неопознанного летающего объекта. Об этом сообщается в Telegram-канале «Mash на Мойке».

Фото: ТАСС ТАСС

По данным издания, неопознанная воздушная цель летела в направлении Петербурга на высоте 7 тысяч метров с зафиксированной скоростью от 100 до 200 километров в час.

Сообщения о подозрительном объекте поступали в экстренные службы Ленобласти, начиная с вечера 1 марта и до полуночи.