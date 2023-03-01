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22 минуты назад

В Москве школьник заявил в полицию на родителей из-за наказания ремнем

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Об избиении ремнем заявил в полицию московский школьник, сообщает Telegram-канал SHOT. Шестиклассник встретил наряд правоохранителей у дома и сообщил, что мать применила к нему телесное наказание.

В Москве школьник заявил в полицию на родителей из-за наказания ремнем
Фото: мослентамослента

«Ребенку предложили проследовать в отдел для письменного заявления. Маленький заявитель в красках расписал, что мама бьет его руками или ремнем почти каждый день за то, что он не выполняет заданий по дому. А в последний раз она якобы схватила его за горло, потому что он прогулял допзанятия по испанскому», — сообщает SHOT.

После обращения полицейские пришли к мальчику домой и пообщались с его родителями. Выяснилось, что мать и отец школьника — сотрудники Московского авиационного института. Женщина сообщила, что действительно отругала ребенка за прогул, но лишь несильно шлепнула его по щеке. Отец мальчика заявил, что не применял в отношении сына физическую силу.

Ранее в опросе «Мосленты» большинство жителей столицы одобрили подзатыльники детям в воспитательных целях. Несильно ударить ребенка считают допустимым 68 процентов респондентов.

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