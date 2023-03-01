В Москве школьник заявил в полицию на родителей из-за наказания ремнем

«Ребенку предложили проследовать в отдел для письменного заявления. Маленький заявитель в красках расписал, что мама бьет его руками или ремнем почти каждый день за то, что он не выполняет заданий по дому. А в последний раз она якобы схватила его за горло, потому что он прогулял допзанятия по испанскому», — сообщает SHOT.